نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. أنغام تكشف حقيقة زواجها من الموسيقار هاني فرحات في المقال التالي
وكتبت أنغام قائله: " الأخبار المتداولة عني غير صحيحه رجاء للمواقع (المحترمه)عدم نشر اخبار عني وعن حياتي قبل مراجعة مكتبي الإعلامي للتأكد من صحة الخبر انغام".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية صورة للمطربة أنغام مع الموسيقار هاني فرحات، ناقلين شائعات زواجهم ولكن أنغام قررت الرد من خلال تغريدتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
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