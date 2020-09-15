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بعد إصابة مخرجها بجلطة في المخ.. توقف عرض مسرحية "السلطانة"

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قررت أسرة مسرحية "السلطانية"، التوقف وذلك بسبب تغيير ديكورات التصوير وإصابة مخرج المسرحية بجلطة في المخ نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات الدقي.

مسرحية "السلطانية" بطولة حسن فؤاد، ولقاء سويدان وعدد من الشباب وهي من تأليف عبد الفتاح مصطفى، وإخراج مراد منير، وكان من المقرر أن يتم عرضها في الأيام المقبلة.

وشهد صناع مسرحية "السلطانية"، بروفات مكثفة في الأسابيع الماضية لأنه كان من المقرر عرضها في آخر شهر أغسطس الماضي في مسرح البالون.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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