بعد إصابة مخرجها بجلطة في المخ.. توقف عرض مسرحية "السلطانة"

مسرحية "السلطانية" بطولة حسن فؤاد، ولقاء سويدان وعدد من الشباب وهي من تأليف عبد الفتاح مصطفى، وإخراج مراد منير، وكان من المقرر أن يتم عرضها في الأيام المقبلة.
وشهد صناع مسرحية "السلطانية"، بروفات مكثفة في الأسابيع الماضية لأنه كان من المقرر عرضها في آخر شهر أغسطس الماضي في مسرح البالون.
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