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إنچي وجدان برفقة زوجها في أحدث ظهور

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شاركت الفنانة إنچي وجدان جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت إنچي بالصورة برفقة زوجها وعلقت قائله :" عشر سنين ".

وعلقت الفنانة زينة علي الصورة وكتبت : ربنا يحفظكم يا حبيبتي.

يذكر أن كان أول ظهور لـ انجي وجدان كممثلة على شاشة التلفزيون عام 2006 من خلال أداء دور داليا أخت تامر في المسلسل الكوميدي "تامر وشوقيه".

كما شاركت في فيلم "اتش دبوور" وقدمت فيه دور أرواح بنت السواق والذي ظهرت فيه في شكل جديد، وأيضا ظهرت كضيفة شرف بشخصية داليا في فيلم طير أنت.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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