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أحمد الفيشاوي مع زوجته ومصطفى خاطر ونجوم الفن.. شاهد

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شارك الفنان احمد الفيشاوي جمهورة عبر إنستجرام بمجموعة من الصور له مع زوجته وعدد من نجوم الفن.
وظهر الفيشاوي فى الصور مع زوجته ومصطفى خاطر ومحمود حميد ومحمد عبد الرحمن وعلق عليها قائلا "اهلى وحبايبي والمجتمع والناس".

ويشارك أحمد الفيشاوي في بطولة فيلم "30 مارس" مع دينا الشربيني، وخالد الصاوى، وإنجى المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏وندى موسى، تأليف حميد المدنى

ويشارك في البطولة صبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ومجموعة من ضيوف ‏الشرف

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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