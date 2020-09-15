مسقط ـ «الوطن»:

أعلن مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم عبر حسابه الرسمي مساء أمس عن تعليق الدورة التاسعة لجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب حتى إشعار آخر، وجاء في التغريدة (بأنه نظرا لاستمرار الظروف التي تمر بها السلطنة ودول العالم أجمع نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فقد تقرر تعليق الدورة الحالية للجائزة حتى إشعار آخر).

وكانت (الوطن) قد نشرت الأسبوع المنصرم مناشدة المسرحيين العمانيين بتأجيل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب لعدم تمكنهم من التحضير للترشح للجائزة في ظل فرض آلية التباعد الاجتماعي، حيث أعطى مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم والأمانة العامة فرصة أطول للتحضيرات، بدلا من موعدها القديم المقرر، ونظرا لاقتراب الموعد النهائي للترشح للمسابقة وعدم زوال الأسباب طالب رؤساء الفرق المسرحية تأجيل المسابقة.

تجدر الإشارة إلى أن الدورة التاسعة لجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب مخصصة للعمانيين فقط حيث تم تخصيص مجال (تحقيق التراث العماني) في فرع الثقافة، بينما تم تخصيص مجال (الفرق المسرحية) في فرع الفنون، وتم في فرع الآداب تخصيص مجال (المقالة).

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