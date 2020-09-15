وفاء عامر تستعيد ذكريات مسلسل الطوفان بصورة من الكواليس

أستعادت الفنانة وفاء عامر، ذكريات مسلسل "الطوفان" ، حيث شاركت جمهورها بصورة من بصورة من كواليس المسلسل ، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت وفاء بالصورة برفقة أحمد صفوت ، أيتن عامر ، فتحي عبدالوهاب ، أحمد زاهر وحلا شيحة ، وعلقت علي الصورة قائله :" من كواليس مسلسل الطوفان".

يذكر أن وفاء عامر انتهت من تصوير مشاهدها في فيلم "شريط 6".

وتجسد وفاء عامر فى الفيلم شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتمر بعدة أزمات خلال الأحداث، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان. فيلم "شريط 6" بطولة : "خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق" ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.

فيلم "شريط 6" بطولة :"خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق" ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.