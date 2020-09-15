هكذا أستعادت نبيلة عبيد ذكريات فيلم "ديك البرابر"

تحرص الفنانة نبيلة عبيد، التفاعل الدائم مع محبيعا بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية. حيث أستعادت الفنانة نبيلة عبيد ذكريات فيلم "ديك البرابر" ، حيث شاركت جمهورها بمقطع فيديو من الفيلم ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وعلقت علي الفيديو قائله: "فسلن ديك البرابر قصة وسيناريو وحوار محمود أبو زيد ، إخراج حسين كمال. وتابعت: "الفيلم ده أنا بحبه والنجم الراحل فاروق الفيشاوي كان عامل دور عمره ومبدع في الشخصية أوي". يذكر أن آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "سكر زيادة" وذلك بالتعاون مع نادية الجندي وهالة فاخر وعدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.

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