ريم البارودي عن الحساب المتداول: "لايمت لي بصلة ولا اتعامل بهذا الأسلوب"

اكدت الفنانة ريم البارودي، أنها ليست لها أي صلة بالحساب المنتشر مؤخرا علي مواقع التواصل الاجتماعي با اسمها وأشارت أن هناك حسابات مزيفة.

وكتبت ريم، علي حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "انستجرام": "بِسْمِ الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون علي الارض هونا و إذا خاطبهم الجاهلون قالو سلاما صدق الله العظيم".

وتابعت قائلة: "نسب لي علي غير الحقيقه تعليق علي صوره أحد الزملاء و هذه التعليق و الحساب لا يمت لي بصله نهائيا ومن هذا المنطلق أؤكد من أنني لست من هذه النوعيه ولا أتعامل بهذا الأسلوب فضلا عن إحترامي لنفسي و تربيتي".

وتابعت: "وأهيب بكل العقلاء أصحاب الادب و الإحترام ممن تناولوا هذا الموضوع بطريقه غير راقيه و غير مؤدبه أن يتحققوا من مصدر هذه النوعيه الرخيصه من التعليقات قبل أن يتناولوا و يصيبوا الناس في حرماتهم و حياتهم و أخيرا سلاما عليكم كتب ربكم علي نفسه الرحمه".

وكان حدث جدلا كبيرا بعد نشر أحد الأطباء صورًا لأحمد سعد قبل وبعد العملية، ليبادر أحدي الحسابات المزيفة با اسم الفنانة ريم البارودي بتعليق ساخر، حيث كتبت على حساب برنامج "عرب وود": "نفس الخلقة" مرفقة بلفظ قبيح.