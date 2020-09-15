أوس أوس يشارك كواليس أغنية مسلسل "اتنين في الصندوق"

شارك أوس أوس فيديو من كواليس أغنية مسلسل "اتنين في الصندوق" وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". وكتب أوس أوس تعليقا على الفيديو قائلا: "كواليس تصوير الأغنية الحائزة علي جائزة افضل 2020 اغنية عام من مسلسل اتنين_في_الصندوق زيكا شوقي تابعوا احدث الكواليس علي قناتي الرسمية علي اليوتيوب اللينك في البايو". يذكر أن آخر أعمال أوس أوس مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "اتنين في الصندوق" بجانب عدد من الفنانين منهم حمدي الميرغني وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية ويشارك أوس أوس هذه الأيام في مسرحية "صباحية مباركة" والتي تجمع نجوم مسرح مصر.

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