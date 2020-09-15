حودة بندق ومسلم يطرحان أغنية "يلا بلوك علي الفيس بوك"

طرح مؤدي المهرجانات الشعبي حودة بندق، أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "يلا بلوك علي الفيس بوك".

حيث نشر حودة بندق البوستر الدعائي للأغنية عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب: "دلوقتي علي اليوتيوب أغنية "يلا بلوك علي الفيسبوك".

"يلا بلوك علي الفسيبوك" غناء حودة بندق ومسلم وتوزيع حودة بندق.

يذكر أن بندق طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "اللي باعنا خسر دلعنا" من كلمات أحمد عبد النبي، وألحان رامي منسي، وتوزيع كريم أسامة.

كما شارك مؤخراً في مهرجان "خارج عن السيطرة" ، مع حمو بيكا، علي قدورة، نور التوت، والمهرجان من كلمات الشاعر الفاجر، وتوزيع فيجو الدخلاوي.

ومن كلمات المهرجان: " كله يركن كله يهدي احنا لينا مكان متفضي مين اللي فيكو شوفته قدي أنتو اشبال وأنا عجوز، انتو مش قد المغامرة نفسي اشوفلك أي نمرة".