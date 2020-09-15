يشارك فيها رابح صقر و راشد الماجد ماجد المهندس واصيل ابوبكر

من جديد تعاود "هرم شركات الانتاج" روتانا للصوتيات والمرئيات نشاطها الفني الذي لم يتوقف، وهذه المرة على صعيد الحفلات الجماهيرية المباشرة احتفاء بالمملكة العربية السعودية تحت شعار "همة حتى القمة" ، وضمن شروط وقواعد السلامة والإجراءات الاحترازيه المفروضة التي يأمن من خلالها الجميع في ظل الاوضاع الراهنة .

فبدعم من "الهيئة العامة للترفيه" في المملكة العربية السعودية وبرعاية وإشراف معالي المستشار تركي آل الشيخ، تتولى شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" برئاسة الاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي للشركة، تنظيم والاشراف على ثلاث حفلات غنائية ضمن "حفلات اليوم الوطني 90" التي يُحييها مجموعة من نجوم الطرب والغناء السعودي، هم : راشد الماجد، رابح صقر، ماجد المهندس واصيل ابو بكر.

حفلات مهرجان "اليوم الوطني السعودي90" تباع تذاكرها على موقع "www.tathkartkom.com". كما ستتاح فرصة الانضمام اليها ومتابعتها "مجانا" لعشاق نجوم روتانا اينما كان عبر تطبيق "فنBox" الذي تم إطلاقه مؤخرا ويتمكن من يقومون بتحميل "فنBox" من متابعة كل جديد فنيا ، وهذا الحضور المجاني عبر تطبيق "فنBox" لحفلات " اليوم الوطني السعودي 90” يأتي اهداء لابناء الوطن، كي يشاطروه فرحته.

من جانبه، رفع الاستاذ سالم الهندي بهذه المناسبة أطيب التهاني والتبريكات الى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود (حفظه الله) ،وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز (رعاه الله) داعيا الله عز وجل أن يحفظهما ويديم على هذا الوطن الغالي نعم الامن والأمان، السلام والرخاء. كذلك توجه بالشكر الى معالي المستشار تركي ال الشيخ على الثقة التي تم منحها لـ"روتانا" على تنظيم هذه الحفلات في هذه المناسبة المجيدة "اليوم الوطني السعودي"، واعدا الجمهور ان تظهر هذه الحفلات تنظيميا وفنيا بالشكل المرموق ،وان تكون امنه صحيا ومكتملة بقواعد السلامة كم اعتاد الجميع من "روتانا" في حفلاتها الداخلية والخارجية، داعيا الله ان تنعم السعودية قيادة وشعب بالأمن والرخاء، وان تزول الغمة الراهنة على العالم اجمع.

ايضا عبّر المطربون المشاركون في هذه الحفلات عن سعادتهم بالغناء للوطن مليكا وقيادة وحكومة وشعبا.

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تقيم روتانا بمناسبة "اليوم الوطني السعودي90" ثلاث حفلات غنائية، على مدار 3 أيام، في كل من مدينتي الرياض والدمام. على النحو التالي:

- يوم الثلاثاء 22 سبتمبر/ ايلول 2020، يقام في الصالة الخضراء بمدينة الدمام حفل يجمع النجمان راشد الماجد وأصيل ابو بكر..

- يوم الاربعاء 23 سبتمبر/ ايلول 2020، سيقام في مركز الملك فهد الثقافي بمدينة الرياض حفل يحيه النجم ماجد المهندس.

-يوم الجمعة 25 سبتمبر/ أيلول 2020، سيقام في مركز الملك فهد الثقافي بمدينة الرياض حفل يحيه النجم رابح صقر.