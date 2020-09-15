رنا سماحة تطرح أغنيتها الجديدة "عندي الجرأة"

وكتبت: "يعني اجيلك تحت البيت ولا اكتبلك علي الحيط ، عندي الجرأة".

والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، الحان محمد فخراني، توزيع حازم السعيد، إخراج سامي بساط.

وانتهت المطربة رنا سماحة من تسجيل ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "7رجالة"، الذى يضم 10 أغنيات، منها "قلبى معلم"، "حياتى تخصنى"، "نقطة ضعف"،" بقيت شبهك"، "100 مليون عاملة"، "خانت نفسها"، "عندى الجرأة"، "تتر النهاية"، "اسمه إيه"، "7 رجالة"، ومن المقرر أن يتم طرحه الألبوم على طريقة سينجلات وليس بشكل كامل على يوتيوب.

وعلى صعيد آخر، شاركت الفنانة رنا سماحة في السباق الرمضاني في مسلسل "جمع سالم"، وهو من تأليف محمد ناير، إخراج إيمان الحداد، بطولة زينة، سلوى خطاب، محمد شاهين، ريم البارودي، ملك قورة، سامح الصريطي، حنان سليمان.