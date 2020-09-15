سميرة سعيد بإطلالة شبابية عبر "إنستجرام"

وظهرت "سعيد" في الصورة بإطلالة شبابية حيث ظهرت بقصة شعر قصير، وميك أب صاخب، وتيشيرت أحمر، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "قمر بيتصور"، عسل وسكر".
يذكر أن أخر أعمال الديفا سميرة سعيد، تتر مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجمة ريهام حجاج، الذى حقق نجاحا كبيرا خلال شهر رمضان الماضى كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها مدين ومن توزيع نادر حمدى.
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