أول تعليق من أنغام على زواجها من المايسترو هاني فرحات

وعلقت أنغام، على شائعات زواجها قائلة: "الأخبار المتداولة عني غير صحيحة.. رجاء للمواقع (المحترمة)عدم نشر أخبار عني وعن حياتي قبل مراجعة مكتبي الإعلامي للتأكد من صحة الخبر.
يشار إلي أن أنغام تزوجت حتى الان 4 مرات ، حيث تزوجت من المخرج ومهندس الصوت مجدي عارف وأنجبت منه عمر، والمرة الثانية تزوجت من الموزع الموسيقي الكويتي فهد محمد الشلبي عام 2004 وانجبت منه ابنها الثاني عبدالرحمن، وانفصلا في عام 2007.
والزيجة الثالثة لانغام كانت وفي عام 2011 تزوجت أنغام من الفنان أحمد عز و انفصلا في يناير 2012، ثم تزوجت من الموزع أحمد إبراهيم في عام 2019 وانفصلا بعد نحو عام
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