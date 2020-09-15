في ذكرى ميلاده.. إسماعيل يس سابق عصره أول من دخل الإعلانات.. وتعرف على سبب تعرضه للشلل النصفي

تحل اليوم ذكرى ميلاد أسطورة الكوميديا الفنان الكبير إسماعيل يس، الذي أضحك الكثير من الجمهور وأدخل السعادة إلى قلوبهم.

بعد ما وصل إليه إسماعيل يس، في مصر اضطر إلى اللجوء إلى لبنان من أجل لقمة العيش، حيث قدم هناك بعض الإعلانات التي هوجم بسببها رغم أن الجميع الآن يشارك في الإعلانات وهو ما يثبت أن إسماعيل يس سبق عصره، كما قدم هناك مسلسلًا تلفزيونيًا وعاد بعدها إلى مصر.

بعد عودته إلى مصر فوجئ أن رصيده في البنك اختفى، حيث كان يمتلك في حسابه 300 ألف جنيه إلا أنه وجد 2 جنيه فقط، بعدما حجزت الضرائب على رصيده، وهو ما تسبب في إصابته بأعراض الشلل النصفي لأسبوع بسبب ما جرى.

اضطر إلى العمل في الكباريهات من أجل كسب المال، أما آخر الأعمال التي شارك فيها إسماعيل يس، كان فيلم "الرغبة والضياع" الذي جاءه أخيرًا بعد طول انتظار، وكان من بطولة رشدي أباظة إلا أنه لم يستطع إكماله حيث توفي بعد تصوير 4 أيام فقط من الفيلم.