تحل اليوم ذكرى ميلاد أسطورة الكوميديا الفنان الكبير إسماعيل يس، الذي أضحك الكثير من الجمهور وأدخل السعادة إلى قلوبهم.
بعد ما وصل إليه إسماعيل يس، في مصر اضطر إلى اللجوء إلى لبنان من أجل لقمة العيش، حيث قدم هناك بعض الإعلانات التي هوجم بسببها رغم أن الجميع الآن يشارك في الإعلانات وهو ما يثبت أن إسماعيل يس سبق عصره، كما قدم هناك مسلسلًا تلفزيونيًا وعاد بعدها إلى مصر.
بعد عودته إلى مصر فوجئ أن رصيده في البنك اختفى، حيث كان يمتلك في حسابه 300 ألف جنيه إلا أنه وجد 2 جنيه فقط، بعدما حجزت الضرائب على رصيده، وهو ما تسبب في إصابته بأعراض الشلل النصفي لأسبوع بسبب ما جرى.
اضطر إلى العمل في الكباريهات من أجل كسب المال، أما آخر الأعمال التي شارك فيها إسماعيل يس، كان فيلم "الرغبة والضياع" الذي جاءه أخيرًا بعد طول انتظار، وكان من بطولة رشدي أباظة إلا أنه لم يستطع إكماله حيث توفي بعد تصوير 4 أيام فقط من الفيلم.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر في ذكرى ميلاده.. إسماعيل يس سابق عصره أول من دخل الإعلانات.. وتعرف على سبب تعرضه للشلل النصفي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.