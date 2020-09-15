على المورجيحة.. ملك قورة بإطلالة متألقة

شاركت الفنانة ملك قورة، صور من أحدث جلسات تصوير لها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ملك قورة في الفيدويو على مرجيحة،وكتبت تعليقا قائله: "يوم تلات" وتفاعل الجمهور مع الصور من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "بحبك أوي"،"قمر أوي"،"تلات بنات ندهوني".

يذكر أن أخر أعمال ملك قورة مشاركتها في مسلسل "أمر واقع"،وهو من بطولة كريم فهمي ونجلاء بدر، أحمد وفيق، نيكولا معوض، النجم السوري عابد الفهد، ملك قورة، ريم مصطفى، نبيل الحلفاوي، نهى عابدين، وللسيناريست محمد رفعت، وإنتاج شركة أروما.