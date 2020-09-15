هند عبدالحليم تعلن عن مواعيد عرض مسلسل "حكايات بنات 5"

أعلنت الفنانة هند عبدالحليم، عن مواعيد عرض مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس، حيث شاركت هند مقطع فيديو من المسلسل عبر حسابها بموقع إنستجرام.

وعلقت قائله: "حكايات بنات الجزء الخامس الأثنين 21/9 الساعة الثامنة مساء علي on TV".

مسلسل "حكايات بنات"، يرصد المسلسل حكايات الحب فى حياة الفتيات وكيفية التعامل مع الرجل، وهو استكمال للمسلسل بعد أجزائه الأربعة السابقة، التي حققت نجاحا كبيرا.

المسلسل من بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبد الحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.

يشار أن هند عبدالحليم احتفلت مؤخرًا بعقد قرانها علي شاب خارج الوسط الفني ، وكان الحفل مقتصر على العائلة وحضور الأصدقاء المقربين من الفنانين.