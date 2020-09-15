أحمد بدير ضيف إنجي علي في "أسرار النجوم"

الفنان أحمد بدير ولد في مدينة قنا في صعيد مصر، وحصل على الثانوية العامة عام 1966، كما حصل على ليسانس الآداب عام 1970. عمل ممثلا في مسارح مراكز الشباب ثم مؤلفًا ومخرجًا، ثم عمل ممثلا في الإذاعة من خلال عدة مسلسلات، شارك بالعديد من المسلسلات التلفزيونية منها طائر الليل الحزين، الزيني بركات، حلم الليل والنهار، أبواب المدينة، زيزينيا وفي المسرح
حقق أحمد بدير نجاحا كبيرا في العديد من الأعمال منها "ريا وسكينة"، "بكالوريوس في حكم الشعوب"، "الصعايدة وصلوا"، "ع الرصيف"، "دستور يا أسيادنا".
وشارك في عدد من الأعمال السينمائية منها "سكوت ح نصور"، "أبناء وقتلة"، "بطل من ورق".
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