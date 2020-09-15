هوس باند يصدر ألبومه "بطل خارق" على مسرح ساقية الصاوي.. الخميس

يستعد فريق هوس باند لإحياء حفل إطلاق ألبوم "بطل خارق" على مسرح ساقية الصاوى مساء الخميس 17 من سبتمبر على مسرح النهر الساعة الثامنة مساءً ، ويسعى الفريق لاستكشاف عوالم صوتية جديدة عبر "ميكس" مزيكا البروجريسيف والكلمات المتمحورة حول معاناة الإنسان وذكرياته وملامسة مشاعره.

هَوَس.. فريق مصري مستقل، يعزف الموسيقى العالمية (World Music)، ويعمل على خلق صوت وكلمات وحكايات مختلفة عن طريق استكشاف عوالم صوتية وإنسانية جديدة والمزج بين نوعيات وعوالم موسيقية مختلفة.

وكانت ساقية الصاوي أعلنت منذ قرار عودة النشاط مرة أخرى، أنها ستقدم حفلتين متتاليتين لأى مطرب أو فرقة لإستيعاب أكبر عدد من الجمهور، بالإضافة لتحقيق ربح مادى معقول، وقد تم تجهيز قاعة النهر بالساقية لإستقبال الحفلات بنظام 25 % حيث سيتم ترك كرسيين فارغين بين كل شخص والآخر.