خضع الشاعر كريم العراقي لأربعة جلسات "كيميائي" بأحد المستشفيات في ابو ظبي ، وتكفل بعلاجه الشيخ محمد بن زايد النهيان . بدأ كريم العراقي مشواره الفني بعدما غادر من العراق وسافر الي تونس في مطلع التسعينات ، واشتهر بقصائده للجنود "العراقين" . شارك الشاعر كريم العراقي في أعمال مسرحية كثيرة تدور عن "الحرب العراقية الإيرانية" . كما انتقل كريم العراقي الي "دبي" واصبح عضو في جمعية المؤلفين وناشري الموسيقى العالمية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الشاعر كريم العراقي يحارب السرطان.. تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.