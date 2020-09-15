نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

علقت الفنانة أنغام على الاخبار المتداولة حول زواجها من الموسيقار هاني فرحات . وغردت " انغام " من خلال حسابها الشخصي تويتر : " الأخبار المتداولة عني غير صحيحه رجاء للمواقع (المحترمه)عدم نشر اخبار عني وعن حياتي قبل مراجعة مكتبي الإعلامي للتأكد من صحة الخبر #انغام " . نشر عمرو دياب صورا من حفله بالسعودية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. Advertisements وعلق عمرو دياب قائلا :مهما طال استمرار الأزمة ، سنعود ونرتفع إلى السماء. أعلن الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان والكاتب المسرحي أمين بكير. وكتب "مكرم" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " : "الدوام لله، الأستاذ القدير أمين بكير".

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ترند الفن | أنغام توضح حقيقة زواجها.. ورسالة غامضة من عمرو دياب على إنستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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