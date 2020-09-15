‎أبرزهم ماجد المهندس ورابح صقر.. نجوم روتانا يحيون احتفالات اليوم الوطني السعودي

‎من جديد تعاود شركة روتانا للصوتيات والمرئيات نشاطها الفني الذي لم يتوقف، وهذه المرة على صعيد الحفلات الجماهيرية المباشرة احتفاء بالمملكة العربية السعودية تحت شعار "همة حتى القمة" ، وضمن شروط وقواعد السلامة والإجراءات الاحترازية المفروضة التي يأمن من خلالها الجميع في ظل الأوضاع الراهنة .

‎وتدعم من "الهيئة العامة للترفيه" في المملكة العربية السعودية وبرعاية وإشراف المستشار تركي آل الشيخ، تتولى شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" برئاسة سالم الهندي الرئيس التنفيذي للشركة، تنظيم والاشراف على ثلاث حفلات غنائية ضمن "حفلات اليوم الوطني 90" التي يُحييها مجموعة من نجوم الطرب والغناء السعودي، هم : راشد الماجد، رابح صقر، ماجد المهندس واصيل ابو بكر.

‎حفلات مهرجان "اليوم الوطني السعودي90" ستتاح فرصة الانضمام اليها ومتابعتها "مجانا" لعشاق نجوم روتانا اينما كان عبر تطبيق "فنBox" الذي تم إطلاقه مؤخرا ويتمكن من يقومون بتحميل "فنBox" من متابعة كل جديد فنيا ، وهذا الحضور المجاني عبر تطبيق "فنBox" لحفلات " اليوم الوطني السعودي 90” يأتي اهداء لابناء الوطن، كي يشاطروه فرحته.

ووعد "الهندي"، الجمهور أن تظهر هذه الحفلات تنظيميا وفنيا بالشكل المرموق ،وأن تكون آمنة صحيا ومكتملة بقواعد السلامة كم اعتاد الجميع من "روتانا" في حفلاتها الداخلية والخارجية.

‎ايضا عبّر المطربون المشاركون في هذه الحفلات عن سعادتهم بالغناء للوطن مليكا وقيادة وحكومة وشعبا.

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‎تقيم روتانا بمناسبة "اليوم الوطني السعودي90" ثلاث حفلات غنائية، على مدار 3 أيام، في كل من مدينتي الرياض والدمام. على النحو التالي:

‎- يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020، يقام في الصالة الخضراء بمدينة الدمام حفل يجمع النجمان راشد الماجد وأصيل ابو بكر..

‎- يوم الاربعاء 23 سبتمبر 2020، سيقام في مركز الملك فهد الثقافي بمدينة الرياض حفل يحيه النجم ماجد المهندس.

‎-يوم الجمعة 25 سبتمبر 2020، سيقام في مركز الملك فهد الثقافي بمدينة الرياض حفل يحيه النجم رابح صقر.