رغم كورونا.. السعودية تستعد لإحياء أضخم الحفلات الغنائية بمناسبة اليوم الوطني السعودي

تستعد المملكة العربية السعودية لإحياء أضخم الحفلات الغنائية لأبرز نجوم مصر والوطن العربي بمناسبة اليوم الوطني السعودي ، بعد غياب دام لشهور بسبب انتشار فيروس "كورنا" المستجد.

وفي السطور التالية نعرض عليكم مواعيد حفلات الفنانين في المملكة العربية السعودية

1 _ تامر عاشور

يحيى المطرب تامر عاشور حفلا غنائيا فى السعودية يوم 24 سبتمبر الحالى وذلك ضمن حفلات اليوم الوطنى السعودى.

ومن المتوقع ان يشدو تامر عاشور بعدد من الاغانى التى تنال اعجاب الجمهور ولعل من ابرزها البومه الاخير "ايام" ويقدم عدد من الاغانى القديمة.

2_ محمد حماقي

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أعلن الفنان محمد حماقي، عن ميعاد حفله خلال الاحتفال باليوم الوطني السعودي، بالمملكة العربية السعودية الذي تنطلق فعالياته خلال الأيام القليلة المقبلة.

3_ أنغام

تستعد الفنانة أنغام، لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 24 سبتمبر، ضمن حفلات #اليوم_الوطني90 ???????? السعودي بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وسيتم طرح التذاكر يوم الثلاثاء ١٥ سبتمبر بجميع فروع ڤيرچين ميجا ستور.

4_ أحلام

تستعد الفنانة أحلام لإحياء حفل غنائي يوم 22 سبتمبر في جده بمدينة "الملك عبدالله الرياضية قاعة "الجوهرة" .