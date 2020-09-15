نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيثم سعيد: "بشتغل طباخ الصبح ومُغني بليل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان هيثم سعيد، أن زوجته كارلا لا تعرف الطبيخ ولا تدخل المطبخ على الإطلاق، معقبًا: "أنا من يقوم بتجهيز الطعام والطبيخ لأني أحب الطبيخ جدًا حيث أننى عشت كثيرًا بمفردي قبل الزواج وأعرف فن الطبيخ بحرفية".

وأضاف "سعيد"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أن زوجته كارلا حاولت أن تتعلم فن الطبيخ ولم تعرف خاصة وأنها تأكل بسيط للغاية لذا لم تتعلم الطبيخ.

وتابع: "زوجتي بطبعها لا تحب الطعام المصري وتأكل دائمًا الطعام اللبناني؛ بينما أنا أقوم بتجهيز الطعام لنفسي وأتناوله"، مشيرًا إلى أنه يقوم بعمل توازن بين عمله فى الغناء وتجهيز الطعام في الفترة الصباحية؛ حيث يقوم بتجهيز طعام ليومين أو ثلاثة أيام.

وفي وقت سابق، قال المطرب هيثم سعيد، إن أغنيته الشهيرة "هما مالهم بينا يا ليل" ليست أغنيته المفضلة من وسط أعماله الفنية، موضحا أن شعوره تجاه الأغنية أنها هي التي حققت النجاح وليس هو كمطرب.

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وقال: "بحس إن أغنية هما مالهم بينا يا ليل هي اللي نجحت مش انا، وأنا غيرت من الاغنية خصوصا أنها كانت بتضم كوكبة كبيرة في فريق العمل ولكن اللي بعدها كنت مسئول عنه".

وتحدث المطرب هيثم سعيد، في حوار ببرنامج "نفسنه" مع الفنانات إيمي سالم ونوليا مصطفى على قناة القاهرة والناس، مساء الأحد، عن حياته الأسرية والزوجية، قائلا: "مراتي مبتعرفش تطبخ ومش بتاكل أصلا فهي حلت المشكلة لا بتطبخ ولا بتأكل، وكمان هي بتحب الفراخ بس وأكلها خفيف جدا".

وأكد هيثم سعيد، أن أولاده اعتادوا على أكله وأكل والدته لأن زوجته لا تستطيع الطبخ، كما أن الأمر وصل معه لتجهيز ملابسه وكل ما يتعلق بمظهره الشخصي، مضيفا: "بحب اعمل حاجتي لنفسي ولما حد بيعرض عليا حاجة برفض".

وعن رأيه في المهرجانات، أعرب المطرب هيثم سعيد، عن دعمه لجميع الفنون بما فيها المهرجانات ولكن بشرط أن تخضع للقوانين والضوابط التي يخضعون لها من رقابة ومصنفات فنية، مختتما: "أنا مش ضد أى شكل مزيكا لا مهرجانات ولا غيره والمزيكا هي متنفس، وبشكل عام أنا ضد وقف أى حد بيقدم موسيقى".