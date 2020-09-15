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أحمد حلمي يكشف موقف محرج مع حازم واتعاملت معاه بشكل غير لطيف لهذا السبب

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كشف الفنان أحمد حلمى، "أنه في أول مقابله له مع نجم نادي الزمالك السابق حازم إمام، تعامل معاه بشكل غير لطيف وذلك بسبب غيرته على زوجتة الفنانة مني زكى.

وقال أحمد حلمي، خلال لقائه في برنامج صاحبة السعادة مع النجمة إسعاد يونس" عند عودة زوجتة الفنانة منى زكى، من تصوير فيلم "أفريكانو" مع النجم أحمد السقا، ذهبت لمقابلتها بالمطار فوجدتها خارجة مع شخص وسيم جدا يساعدها فى نقل الشنط، ولكنه ليس من العمال و يبدو أنه صديق وعندما وصلت إليه تعاملت معه بأسلوب غير لطيف"

وأضاف" بسبب غيرتى منه، وبعد أن غادر المكان، غضبت هى بسبب تصرفى، وسألتني باستنكار، مش عارف مين دا؟.. دا حازم إمام، ولأن علاقتى بالكورة زيرو لم أتعرف عليه ولكنبي بحثت عنه كى أعتذر له ولكن دون جدوى .

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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