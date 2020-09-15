"دوت الخليج الفني" يكشف موعد طرح أغنية "أيوة يامصريين"لعاصي الحلاني!

علم 'دوت الخليج الفني' أنه انتهي فريق عمل اغنية "أيوة يامصريين" من ماستر الأغنية للنجم عاصي الحلاني ومن المقرر طرحها في احتفالات السادس من اكتوبر وأنها ستكون مفاجأة وهدية من النجم عاصي الحلاني للمصريين.
أغنية 'ايوة يامصريين' كلمات الشاعر احمد علاء الدين ، وألحان سامر ابو طالب وتوزيع زوم ومهندس صوت بيشوي مجدي.
من ناحية أخري انتهى الحلاني، من تسجيل أغنية تجمعة مع ابنة تحمل عنوان "حبيبى"، والمقرر أن يتم طرحها خلال الفترة المقبلة بعدما تهدأ الظروف الصعبة التي تمر بها لبنان بسبب الانفجار الذي حدث.
أغنية "حبيبي" التي تجمع عاصي الحلاني ونجله الوليد من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان عادل العراقى.
ومن المقرر يتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب ويتم طرحها ضمن ألبومه الجديد.
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