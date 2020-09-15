أحمد سعد يقترب من 400 ألف مشاهدة بـ فيديو كليب "بصرة"

حقق فيديو كليب "بصرة" للفنان احمد سعد 398,917 مشاهدة بعد طرحه امس عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" اغنية بصرة من كلمات مصطفى حسن ألحان سامح كريم وتوزيع إلهامي وأدهم دهيمة.

وتقول كلمات الأغنية: "كلنا زي بعض بصرة، كلنا على بعض سماسرة .. عيان بيشيل في ميت هيفيد بإيه يا حسرة .. محتاجين عمليات تجميل داخلية .. شفط غل وتكبير مخ وزرع قلب وتسليك نية .. يا ناس الدنيا ساطلة الناس .. من غير شرب ولا أنفاس".

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