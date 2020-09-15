بعد التعليق المنسوب لها: ريم البارودى توضح كذب حديثها عن عملية تجميل أحمد سعد

خرجت الفنانة ريم البارودى عن صمتها بعد التعليق المنسوب لها عقب خضوع زوجها السابق أحمد سعد لعملية تجميل مؤخرا.

وقالت عبر صفحتها بموقع انستجرام: :"بسم الله الرحمن الرحيم.. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونًا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا.. صدق الله العظيم.. نُسب لي على غير الحقيقة تعليق على صورة أحد الزملاء". وأضافت: "وهذا التعليق والحساب لا يمت لي بصلة نهائيًا.. ومن هذا المنطلق أؤكد من أنني لست من هذه النوعية ولا أتعامل بهذا الأسلوب فضلًا عن احترامي لنفسي وتربيتي وأهيب بكل العقلاء أصحاب الأدب والاحترام ممن تناولوا هذا الموضوع بطريقة غير راقية وغير مؤدبة أن يتحققوا من مصدر هذه النوعية الرخيصة من التعليقات..قبل أن يتناولوا ويصيبوا الناس في حرماتهم وحياتهم.. وأخيرًا سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة.. ريم البارودي".

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