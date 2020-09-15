انتهاء تصوير فيلم النمس والأنثى للمخرج شريف عرفة

الفيلم بطولة محمد هنيدى، عمرو عبدالجليل، منه شلبى، صابرين، بيومى فؤاد، ومحمود حافظ، وصلاح عبدالله، وشريف الدسوقى، ودينا ماهر وعارفه عبد الرسول، سليمان عيد، وغيرهم.
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