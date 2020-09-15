معقول اللي قوص الناس حر .. إليسا تهاجم الحكومة اللبنانية

وقالت اليسا من خلال تغريدتها :" كل التضامن مع كل الإعلاميين والسلطة الرابعة بوج محاولات القمع من كل المجرمين اللي بالسلطة و قل شو ؟ما بدن نحكي عن ارتكاباتن."
واضافت اليسا:" معقول اللي قوّص الناس حرّ واللي حكي عن الموضوع ينجرّ عالمحاكم؟ "
الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.
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