كريم أبو زيد: أحب راب أحمد مكي والفيشاوي.. وفهمت كلمات ويجز بصعوبة

أبدى الفنان كريم ابو زيد إعجابه بالراب الذي يقدمه الفنان احمد مكي وذلك خلال ندوته بموقع دوت الخليج، وقال انه الوحيد الذي يقدم فكرة إيجابية وكلامه مفهوم من قبل الجمهور.

ولفت إلى أن هناك العديد من الموجودين على الساحة يقدمون أغاني غير مفهومة، ولفت إلى أنه يحب راب الفنان أحمد الفيشاوي، كما ابدى اعجابه بـ "ويجز" وما يقدمه موضحا أنه قدم فكرة جيدة على الرغم انه فهم كلماته بصعوبه.

وكان قد حل الفنان كريم أبو زيد، اليوم الأربعاء ضيفا على موقع "دوت الخليج" الإخباري وتحدث عن كواليس ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "فكك من الناس"، وعودته للغناء بعد غياب 10 سنوات.

كما كشف لنا عن أسباب بعده عن الغناء، ورأيه في أغاني المهرجانات.

وتحدث معنا عن رأيه فى صناعة الراب حاليا ومن أفضل المغنين الذي يستمع إليهم، كما قال أن التمثيل أخذه قليلا عن الغناء، وكان يتعمد هذا، وكشف عن أسبابه التي دفعته لفعل هذا.