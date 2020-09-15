محمد هنيدي وسليمان عيد وعمرو عبد الجليل في كواليس فيلم النمس والإنس

نشر الفنان سليمان عيد، صور جديدة له من كواليس فيلم "النمس والإنس" المنتظر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة وذلك عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وظهر سليمان عيد برفقة الفنان محمد هنيدي، عمرو عبد الجليل ومحمود حافظ وعلق قائلًا "الحمد لله النهارده كان آخر يوم فى تصوير فيلم النمس والانس اخراج الاستاذ الكبير شريف عرفة".

وتابع "الفيلم بطولة اصدقاء العمر النجم محمد هنيدى والنجم عمرو عبدالجليل والنجمه منه شلبى والنجمه صابرين والنجوم بيومى فؤاد ومحمود حافظ وصلاح عبدالله وشريف الدسوقى ودينا ماهر وعارفه عبد الرسول ومجموعه من الوجوه الجديده"

ويشارك في بطولة فيلم "النمس والإنس" مجموعة متميزة من الفنانين منهم، محمد هنيدي ومنة شلبي وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وشيكو، وإخراج شريف عرفة.



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