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بإطلالة جذابة.. نور عمرو دياب تخطف الأنظار عبر إنستجرام

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مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهرت نور بإطلالة جذابة وارتدت فستان قصير معتمدة على تسريحة الشعر والمكياج البسيط لابراز اطلالتها 

نور عمرو دياب متابعة جيدة للفاشون وتستطيع جذب الإنتباه بأزيائها و دومًا ما تثير منشوراتها اهتمام الجمهور فور نشرها، كما علق إحدى المتابعين على منشورها الأخير "جميلة يا نور"، فيما أشاد اَخرون بملابسها، واصفين إياها بـ "أنيقة وجذابة".

وكانت أعربت "نور" مؤخرًا عن افتقادها لوالدتها النجمة شيرين رضا، من خلال نشر صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بصورة من طفولتها ووالدتها تحملها؛ معبرة عن حبها الكبير لها، كما نشرت صورة أخرى برفقة والدها النجم عمرو دياب، وهي في سن صغيرة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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