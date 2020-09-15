5 نجوم يعانون من أزمات صحية صعبة وأمراض خطيرة ومناشدات بالدعاء لهم

أمراض مستعصية وأخرى خطيرة يعاني منها عدد من مشاهير الفن في الفترة الأخيرة، ويتواجد البعض منهم في المستشفى لتلقي العلاج، وأبرزهم فخرية خميس وخالد سامي وعبدالعزيز الشمري وجمال يوسف وكريم العراقي وغيرهم، بينما رفع زملائهم المناشدات بالدعاء لهم خلال الأيام الماضية.

نستعرض معكم تفاصيل الأزمات الصحية الصعبة لعدد من نجوم الوسط الفني والذين يرقدون في المستشفيات:

فخرية خميس مصابة بالسرطان

الفنانة العمانية فخرية خميس صدمت الجمهور قبل يومين بعد إعلان اصابتها بمرض السرطان وبدء خضوعها للعلاج بالكيماوي تزامنا مع إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

فخرية خميس تتواجد حاليا في المستشفى حيث بدأت بتلقي أولى جرعات الكيماوي للعلاج من السرطان تزامنا مع تلقيها العلاج المناسب لفيروس كورونا، بينما ناشد زملائها النجوم الجمهور الدعاء لها وبينهم الفنان الإماراتي حبيب غلوم والفنان الكويتي داوود حسين وغيرهم.

خالد سامي يصارع المرض

الفنان خالد سامي أقلق الجمهور على حالته الصحية بعد إعلان دخوله العناية المركزة قبل يومين بسبب تدهور حالته الصحية حيث يحتاج الى زراعة عاجلة للكلى.

وكشفت زوجة خالد سامي في تصريحات لها لـ"العربية"، إن زوجها يعاني من هبوط في دقات القلب وانخفاض بنسبة السكر منذ السبت الماضي بسبب غسيل الكلى، ووهو ما استلزم دخوله العناية المركزة في احدى المستشفيات بالرياض، وطلبت استعجال إجراءات علاجه وقدمت طلباً للتسريع بعملية زراعة الكلى انقاذاً لحياته.

بدوره كشف الملحن فهد العبد الله عن حاجة الفنان خالد سامي لمتبرع بالكبد والكلى في أسرع وقت، وذلك بعد فشل الحصول على متبرع يتوافق تشريحياً معه.

وكان الفنان ناصر القصبي نشر تغريدة يوم أمس حول الوضع الصحي للفنان خالد سامي قال بها:" الفنان خالد سامي الذي يرقد في مستشفى الحرس بالرياض ويصارع المرض منذ أكثر من سنة، وضعه الصحي الآن خطير ويتدهور بسرعة، وأنا أناشد معالي وزير الصحة توفيق الربيعه بسرعه التدخل مشكوراً وهذا رأي الفريق الطبي لاجراء عملية زراعة الكبد الآن و على وجه السرعه والإ سيموت بين أيدينا".

تفاصيل مرض عبد العزيز الشمري

الفنان عبد العزيز الشمري كشف عن إصابته بمرض خطير في الأيام الماضية وصرّح لبرنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، تفاصيل أزمته الصحية التي بدأت معه منذ شهر رمضان الماضي في فترة الحجر الصحي، وشعر بألم حاد وتوجه إلى المستشفى ليتم اكتشاف وجود جلطات في الأمعاء وتضخم في الشريان المغذي للكبد والطحال، فأجرى عملية لتركيب دعامة لمعالجة الجلطة.

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وأضاف عبد العزيز الشمري إنه أصيب بعد ذلك بعدة جلطات متكررة في القلب والقدم والرئة، وشعر بدوار وآلام حادة لدرجة إنه يبكي أحياناً من المتاعب، لافتا الى ان الأطباء يخشون في الفترة الحالية من وصول الجلطات إلى الدماغ، وكشف إنه التقارير تقول إنه مصاب بارتفاع في لزوجة الدم وهو الأمر الذي يجعله يصاب بجلطات متكررة.

عبد العزيز الشمري عبّر عن شكواه من الأدوية للعلاج من الجلطات والتي تتكون من مهدئات ومسكنات للألم، وقال إنه يخشى أن يتحول إلى مدمن بسبب هذه النوعية من الأدوية والاستمرار عليها لفترة طويلة، وقال إن الأطباء ذكروا له أن ذلك المرض لا علاج نهائي له وإنه سيستمر على هذه الأدوية دائماً.

جمال يوسف مصاب بالسرطان

الوسط الفني في مصر تلقى خبراً محزناً بعد الإعلان عن إصابة الفنان جمال يوسف بمرض السرطان في البلعوم، ونشر صديقه المخرج تامر حمزة، تدوينة مؤثرة قائلا بأن الفنان جمال يوسف، يعاني تدهورا في حالته الصحية منذ عدة أشهر.

وخضع الفنان جمال يوسف لجلسات علاج إشعاعي على مدار شهرين والتي أثرت على أحباله الصوتية وحركة رقبته، ويستكمل العلاج الكيماوي حالياً.

كريم العراقي خضع لعملية استئصال ورم

الشاعر كريم العراقي ما يزال يمكث في في مستشفى كلفلاند في ابو ظبي جراء إصابته بالسرطان حيث أجرى قبل أسبوعين عملية استئصال للورم، ويتابع حاليا تلقى العلاج بالجرعات الكيماوي.

ونشر كريم العراقي في أحدث ظهور له مقطع فيديو عبر فيسبوك طمأن الجمهور عن استقرار حالته مناشدا الجمهور الدعاء له للتعافي.