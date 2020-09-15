محمد عبدالرحمن يستعيد ذكرياته مع فاروق الفيشاوي من فيلم "ليلة هنا وسرور"

استعاد الفنان محمد عبدالرحمن ذكريات فيلم "ليلة هنا وسرور".

حيث نشر محمد عبدالرحمن مقطع فيديو من الفيلم يجمعه بالفنان الراحل فاروق الفيشاوي ، وذلك عبر حسابه بإنستجرام ، وكتب : سعيد الطيب مات ، من فيلم ليلة هوا وسرور ،رحمة الله علي الأستاذ الكبير فاروق الفيشاوي.

فيلم "ليلة هنا وسرور" من إنتاج شركة (سينرجي فيلمز)، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوي، وبطولة كل من محمد إمام، ياسمين صبري، فاروق الفيشاوي، محمد سلام، بيومي فؤاد ومحمد عبد الرحمن

والجدير ذكره أن محمد عبدالرحمن يشارك في فيلم "الخطة العامية" ، وتدور أحداث الفيلم في قالب أكشن كوميدي، حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك، ومع تتابع الأحداث تقع العديد في المفارقات الكوميدية، وذلك مع محاولات أفراد العصابة سرقة البنك.

فيلم "الخطة العامية"، يشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن، على ربيع، غادة عادل عمرو عبد الجليل،بيومى فؤاد، بسنت صيام، هشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى.

