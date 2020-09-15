كريم أبو زيد: لست محظوظ سينمائيا والتمثيل أضاف لمشواري الفني

قال الفنان كريم أبو زيد إنه تعمد أن يذهب إلى التمثيل، ويبتعد قليلا عن الغناء، لأن فرصته في التمثيل كانت أفضل، موضحا أنه عمل مع نجوم كبار مثل الفنان أحمد السقا، ومى عز الدين وتامر حسني، وقدم أدوارا تركت بصمة، حسبما قال، مؤكدا أن التمثيل أضاف له كثيرا.
ولفت كريم خلال ندوته بموقع دوت الخليج إلى أنه محظوظ وخاصة لوجود جمهور ينتظر أغانيه بعد كل هذا الغياب، وأشار إلى أنه لم يكن محظوظ سينمائيا.
وكان قد حل الفنان كريم أبو زيد، اليوم الأربعاء ضيفا على موقع "دوت الخليج" الإخباري وتحدث عن كواليس ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "فكك من الناس"، وعودته للغناء بعد غياب 10 سنوات.
كما كشف لنا عن أسباب بعده عن الغناء، ورأيه في أغاني المهرجانات.
وتحدث معنا عن رأيه فى صناعة الراب حاليا ومن أفضل المغنين الذي يستمع إليهم، كماقال إن التمثيل أخذه قليلا عن الغناء، وكان يتعمد هذا، وكشف عن الأسباب التى دفعته لذلك.
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