وزيرة الثقافة تفتتح الإصدار الخامس من سلسلة كنوز متاحفنا

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المعرض الخامس من سلسلة كنوز متاحفنا، والذى يأتى تحت عنوان مختارات من الفن الأوروبي وذلك بمجمع الفنون بالزمالك ( قصر الأميرة عائشة فهمى ) وبحضور رامون كاساريس سفير أسبانيا بمصر، كانديو كربيس إيسترادا المستشار الثقافي الإسباني بالقاهرة ، الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية والفنان ايهاب اللبان مدير المجمع وعدد من التشكيليين والمهتمين والنقاد.

أعلنت عبد الدايم سعادتها باستئناف نشاط المعارض الفنية والتى تعد احد وسائل تنمية الحس والارتقاء بالوجدان، وا ان سلسلة معارض كنوز متاحفنا تتيح الفرصة لإعادة اكتشاف الإبداعات التشكيلية التى تروى اجزاء من قصة التاريخ الفنى للحضارة الانسانية ، ووجهت الدعوة لكافة شرائح المجتمع خاصة الشباب لزيارة المعرض والاطلاع على ثروات مصر الفنية النادرة باعتباره فرصة حقيقية للتعرف على الوان من التوجهات التشكيلية التي سادت قارة أوروبا خلال القرنين ال 18 و19.

يشار إلى أن معرض مختارات من الفن الأوروبي يستمر حتى 31 أكتوبر المقبل ويضم أكثر من مائة عمل فني تم اختيارها من المقتنيات الخاصة بمتاحف الجزيرة ، محمود خليل ، الفنون الجميلة بالإسكندرية وتتنوع بين التصوير الزيتى والنحت لكوكبة من المبدعين العالميين منهم بول جوجان ، رودان ، كلود مانيه ، إدوارد مانيه ، رينوار وألفريد سيسلى وديجا وغيرهم.