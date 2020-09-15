وجهت الفنانة مي كساب رسالة لمتابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي تويتر. وكتبت مي كساب عبر حسابها بتويتر "‏للأسف في الزمن ده الناس بتحب اللي يكذب عليها ويخدعها ويكون مش أمين وصادق معاهم أما الصادق الأمين هوه اللي بيتكذب وبيتظلم شكلنا بقينا في آخر الزمان ولا إيه يارب صبرنا". يشار إلى أن مي كساب شاركت في رمضان 2020 في مسلسل "اللعبة". مسلسل اللعبة شارك في كتابته ورشة من الكتاب الشباب، وأخرجه مُعتز التوني، ويُشارك في بطولته مع هشام ماجد، وشيكو، كل من أحمد فتحي، ومحمد ثروت، وسامي مغاوري، ومي كساب، وميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، وآخرين.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مي كساب: الناس بتحب اللي يضحك عليها ويخدعها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.