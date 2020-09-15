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محمد زين يستعد لطرح أغنية جديدة من كلماته

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انتهى الكاتب والشاعر محمد زين، من كتابة أغنية جديدة استعدادًا لطرحها الفترة المقبلة وهي من غناء مجموعة من الشباب الصاعد.

ومن المقرر أن يتم طرح الأغنية في شكل أوبريت، خاصة وإنها تتحدث عن الأوضاع الراهنة التي يمر بها العالم من أزمات مختلفة، أبرزها أزمة فيروس .

تحمل الأغنية رسالة أمل وتفاؤل بأن تلك الأزمات الراهنة سوف تنتهي قريبًا، كما يعمل محمد زين، على كتابة عدد من الأغاني الجديدة أيضًا خلال الفترة الحالية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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