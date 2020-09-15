نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الفجر الفني" يكشف الحالة الصحية للمخرج مراد منير بعد إصابته بجلطه في المخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت نجلة المخرج مراد منير ، عن حالته الصحية بسبب إصابتة بجلطه في المخ، ونقله إلى العناية المركزة بمستشفى الشبراويشي في الدقي.

وكتبت نوارة مراد منير منشور تكشف ، حالة والدها قائلة: "بابا تعبان، وفي العناية المركزة، بس معنوياته كويسة وبيتكلم ويهزر، أرجوكم ادعوا له يخف ويبقى كويس، وشكرًا بجد لكل حد سأل واهتم".

يشار إلي أن الفنانة ماجدة منير شقيقة مراد منير كشفت عن الحالة الصحية له، مشيرة إلى أنه يتواجد حاليًا داخل المستشفى، وأن الأطباء قالوا أن تشخيص حالته الصحية سيتم بعد مرور 48 ساعة.