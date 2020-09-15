نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد السقا يتحدث عن مسلسل "نسل الاغراب" في ضيافة منى الشاذلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل النجم أحمد السقا، ضيفًا على برنامج "معكم" عبر قناة CBC الذي يقدمة الاعلامية منى الشاذلي، حيث طرحت القناة الرسمية للبرنامج على موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب" برومو الحلقة، المقرر عرضها قريبًا.

ويتحدث "السقا" خلال لقائه عن فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "العنكبوت"، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عقب انتهاء عمليات المونتاج والمكساج.

كما تحدث "السقا" عن مسلسله الجديد "نسل الأغراب" المقرر ان يعرض خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2021، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى.

يذكر أن فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، شيماء سيف، زكى فطين عبد الوهاب، ومحمد ممدوح كضيف شرف، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

