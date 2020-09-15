نورهان شعيب تروج للجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب"

روجت الفنانة نورهان شعيب للجزء الثاني من مسلسل " قوت القلوب".
حبث نشرت صور جديدة لها عبر حسابها بموقع إنستجرام ، وأعلنت عن مواعيد عرضه قائله :" قوت القلوب من السبت للأربع الساعة التاسعة مساءً علي قناة الحياة".
قوت القلوب" يشارك في بطولته نخبة من النجوم منهم "ماجدة زكي، سهر الصايغ، خالد زكي، رانيا فريد شوقي، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدي رفعت، وتأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج سينرجي".
والجدير ذكره أن نورهان تواصل تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد والتي يحمل اسم " كواليس" ، ويشارك بالمسلسل هيدم كرم وكريم الحسيني وآخرين.
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