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أحمد فهمي يكشف عن سبب تبرعه لمركز الأورام بالفيوم

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حرص الفنان أحمد فهمي، على تقديم الدعم والمساعدة لمرضي السرطان، وذلك من خلال زيارته لمركز أورام الفيوم، أول أمس.

وساهم "فهمي" في التبرع بمبلغ مادي كبير، وطلب عدم الإفصاح به وذلك ما صرح به في حواره مع برنامج "et بالعربي".

وأضاف "فهمي" بأنه التبرع لم فضل منه ولكن واجب اتجاه المرضي والمصابين.

يذكر أن آخر أعماله مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "رجالة البيت" مع ويزو وعدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية هذا العام

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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