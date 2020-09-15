ماجدة زكي تطلب من رجل الأعمال مساعدة مالية في الحلقة الـ8 من "قوت القلوب"

يرصد موقع "دوت الخليج الفني" ملخص الحلقة الـ8 من مسلسل "قوت القلوب" الجزء الثاني، والذي تصدر التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالأمس.

وشهدت الحلقة الـ8 عدد من الأحداث الهامة حيث تخلت قوت والتي تجسد شخصيتها ماجدة زكي عن الـ 200 ألف جنيه التي أعطاها لها رجل الأأعمال جابر طاحون، والذي يجسد شخصيته خالد زكي، وذلك عقب إنقاذها له ولكنها رفضت الأموال.

وومتابعة الأحداث طلبت قوت، من رجل الأعمال أن يساعد الممرضة، حيث أنها تمتلك طفل ويحتاج عملية دقيقة وخطيرة، ويحتاج إلى السفر خارج البلاد ووافق على طلبها ولكنه طلب منها أن تأخذ الفلوس،

، وبدأ فراس سعيد بالحرب على محمد أنور نجل ماجدة زكي وذهبت كارولين عزمي لمنزل محمد أنور بعدما عرفت انها.محامي محترم وليس مجرم أو خارج على القانون

مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكي وخالد زكي وأحمد حلاوة وفراس سعيد وإسلام جمال ومحمد أنور وديانا هاشم وسهر الصايغ ورانيا فريد شوقي ومن إخراج مجدي أبو عميرة وإنتاج سينرجي.