ماجدة زكي تقنع نجلها بالزواج في الحلقة الـ9 من "قوت القلوب"

توالت أحداث مسلسل "قوت القلوب" في الحلقة الـ9 في الجزء الثاني من المسلسل، وبدأت الحلقة بمحاولة قوت وهي الفنانة ماجدة زكي بإقناع نجلها بأن يتزوج من سحر ولكنه رفض ذلك.

وكشفت "قوت" لنجلها سبب إصرارها على زواج نجلها من سحر، ولكن عقب ذلك ظهر خالد وهو حزين واكتشفت "قوت" سبب حزن نجلها مما جعلها تشعر بصدمة كبيرة.

مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد.