الارشيف / فن ومشاهير

ماجدة زكي تقنع نجلها بالزواج في الحلقة الـ9 من "قوت القلوب"

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
توالت أحداث مسلسل "قوت القلوب" في الحلقة الـ9 في الجزء الثاني من المسلسل، وبدأت الحلقة بمحاولة قوت وهي الفنانة ماجدة زكي بإقناع نجلها بأن يتزوج من سحر ولكنه رفض ذلك.

وكشفت "قوت" لنجلها سبب إصرارها على زواج نجلها من سحر، ولكن عقب ذلك ظهر خالد وهو حزين واكتشفت "قوت" سبب حزن نجلها مما جعلها تشعر بصدمة كبيرة.

مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ماجدة زكي تقنع نجلها بالزواج في الحلقة الـ9 من "قوت القلوب" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

Advertisements

إقرأ ايضا