إنجى علي تستضيف الفنان أحمد بدير فى أسرار النجوم.. الخميس

تستضيف الإعلاميه إنجى علي يوم الخميس الفنان أحمد بدير فى برنامج اسرار النجوم يوم الخميس فى محطه وأذاعه نجوم FM 100.6 الساعه الثامنه مساءًا.

الفنان أحمد بدير ولد في مدينة قنا في صعيد مصر، وحصل على الثانوية العامة عام 1966، كما حصل على ليسانس الآداب عام 1970.

عمل ممثلا في مسارح مراكز الشباب ثم مؤلفًا ومخرجًا، ثم عمل ممثلا في الإذاعة من خلال عدة مسلسلات، شارك بالعديد من المسلسلات التلفزيونية منها طائر الليل الحزين، الزيني بركات، حلم الليل والنهار، أبواب المدينة، زيزينيا.

وفي المسرح تألق وحقق نجاح كبير في العديد من الأعمال منها ريا وسكينة، بكالوريوس في حكم الشعوب، الصعايدة وصلوا، ع الرصيف، دستور يا أسيادنا وفي السينما تبين كم هو فنان صبور، حيث قدم أدوارًا صغيرة، وشيئًا فشيئًا تمكن من إثبات موهبته.

ومن الأعمال التي شارك فيها سكوت ح نصور، أبناء وقتلة، بطل من ورق وغيرها. وهو متزوج وله ابنتان هما سارة ودعاء.