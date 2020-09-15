بعد 3 أسابيع من طرحه .. كليب أماكن السهر يحقق 12 مليون مشاهدة

حقق فيديو كليب " أماكن السهر " للهضبة عمرو دياب 12,249,302 مليون مشاهدة بعد طرحه منذ 3 أسابيع عبر قناة عمرو دياب الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

يذكر أن أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، ولحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والكليب من إخراج أحمد النجار.

وأحيا عمرو دياب، الحفل، عصر أمس الاثنين، بمشاركة فرقته الموسيقية كاملة، وقدم مجموعة من أغنياته الشهيرة، والتي طلبها الجم .السعودي ورددها معه

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