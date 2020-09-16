بهذه الكلمات.. محمد محمود عبدالعزيز يهنئ زوجته بعيد ميلادها



حرص الفنان محمد محمود علي تهنئة زوجته بعيد ميلادها الذي يحل اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر. حرص الفنان محمد محمود علي تهنئة زوجته بعيد ميلادها الذي يحل اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر. حيث نشر صورة جمعتهما عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. ووجه لها رسالة ملئية بالحب وكتب : كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي ، مش قادر اشرحلك كم أنتي مهمة بالنسبة لي ، أحبك يا حبيبتي. والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد محمود عبد العزيز الدرامية مشاركته في مسلسل "قيد عائلى" وهو من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة"،وبطولة عزت العلايلي، صلاح عبدالله،بوسي،ميرڤت أمين منة فضالي ، ريم البارودي ، ميريهان حسين، محمد نجاتي، نضال الشافعي، سيمون.

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