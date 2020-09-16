في ذكرى وفاته.. سيد درويش في الدراما المصرية

تحل اليوم الذكرى المئوية لوفاة فنان الشعب سيد درويش، وهو مجدد الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربي.

ظهرت شخصية سيد درويش في الكثير من الأعمال التلفزيونية والسينمائية كشخصية ثانوية في عدد من الأعمال التاريخية أو التي تتناول تلك الفترة من تاريخ مصر، وآخرها كان مسلسل "أهو ده اللي صار".

بالإضافة إلى تجسيد حفيده الفنان إيمان البحر درويش، لشخصيته من خلال مسلسل "أهل الهوى" عام 2013، والذى كان يتناول قصة حياة الراحل بيرم التونسى، الذى جسده النجم فاروق الفيشاوى، والمسلسل من تأليف محفوظ عبد الرحمن وإخراج عمر عبد العزيز.

وقدم الفنان محمد نوح مسرحية بعنوان "سيد درويش" فى عام 1965، لعب نوح فيها شخصية "درويش"، وقام بتأدية مجموعة من أجمل أغنيات درويش، وشاركه فى المسرحية وداد حمدى وكارم محمود وأحمد أباظة وإسماعيل شبانة شقيق عبد الحليم حافظ.

كما قدم الفنان الكبير كرم مطاوع شخصية الشيخ سيد درويش فى فيلم بعنوان "سيد درويش" عام 1966، وشاركته البطولة النجمة هند رستم، وأمين الهنيدى وزيزى مصطفى وناهد سمير، ومر الفيلم بالعديد من الأحداث المهمة في تاريخ درويش، من بينها أحداث ثورة 1919.