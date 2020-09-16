"قارئة فنجان" تنبأت بأول بطولة لأحمد حلمي في "عبود على الحدود"

حل الفنان أحمد حلمي، مساء اليوم الثلاثاء، ضيفًا على الفنانة إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة" عبر dmc في أولى حلقات الموسم الجديد من البرنامج.

وخلال الحلقة، تحدث حلمي عن أول بطولة سينمائية له من خلال فيلم عبود على الحدود، بعدما قابل المخرج شريف عرفه واختبره بطريقته الخاصة وطلب منه أن يغني أغنية للعندليب بطريقة كوميدية وعندما أعجب بأداءه قال له يذهب لاستلام السيناريو.

وتابع حلمي أنه طلب منهم 10 آلاف جنية أجر له في الفيلم ولكنهم لم يوافقوا إلا بخمسة آلاف فقط فأخبرهم بموافقته.

وسرد حلمي شعوره أثناء هذا الموقف، وقال إنه عندما شاهد السيناريو الخاص بالفيلم تذكر ماقالته له إحدى السيدات قبلها بثلاث سنوات عندما كانت تقرأ له الفنجان وقالت له عندما يعرض عليك عقد ما أو ورقة لاترفضها.

يشار إلى أن النجم أحمد حلمى، قدم أخر أعماله فيلم "خيال مآته"، وحقق نجاحاً ملحوظاً في السينمات، وشارك في بطولته كل من منة شلبى، حسن حسنى، وبيومى فؤاد، وعدد كبير من الفنانين، تـأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى.